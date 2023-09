Torcedoras do Fortaleza denunciam assédio no Castelão e homem é preso em flagrante

Um dos episódios teria ocorrido por volta dos 30 minutos do segundo tempo da partida. O suspeito, segundo relatos, puxou a torcedora pelo braço e tentou beijá-la sem consentimento. A vítima, após o caso, narrou o acontecimento para pessoas da Equipe Mosaico e da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), que a convenceram de realizar a denúncia na delegacia do estádio.

Duas torcedoras do Fortaleza denunciaram outro torcedor de ter cometido assédio sexual contra elas durante a partida entre Fortaleza e Corinthians , na noite desta quinta-feira, 14. Os episódios relatados pelas vítimas teriam ocorrido no setor Bossa-Nova da Arena Castelão. Conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o homem, identificado como Andrey Craveiro Mourão, foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e colocado à disposição da Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE).

Outra torcedora do Tricolor do Pici também relatou um caso de assédio, durante o duelo entre Fortaleza e Corinthians, envolvendo o mesmo homem. A moça afirmou que Andrey teria passado a mão em partes do corpo dela.

"Estava vendendo copos da Equipe Mosaico na Bossa-Nova, eu e meu amigo. Vendi um e meu amigo foi passar o cartão. Eu fui falar com outra pessoa pra me ajudar. Quando eu cheguei para oferecer o copo, ele (suspeito) puxou meu braço e tentou me beijar. Na hora, virei o rosto e falei com outra pessoa. Saí me tremendo", contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.

As duas mulheres, acompanhadas de membros da Equipe Mosaico e da TUF e um funcionário do Fortaleza responsável pela operação do jogo, foram juntas ao posto policial para realizar a denúncia de assédio.

As vítimas e o suspeito foram conduzidos por uma equipe da Polícia Militar (PM) até a Delegacia da Mulher, onde o homem teve a prisão decretada.

O Esportes O POVO tentou localizar a defesa do homem preso em flagrante, mas até o momento não obteve êxito. Assim que houver uma resposta, a matéria será atualizada.

Relato de uma das vítimas do caso de assédio no Castelão

"Estava vendendo copos da Equipe Mosaico na Bossa-Nova, eu e meu amigo. Vendi um e meu amigo foi passar o cartão. Eu fui falar com outra pessoa pra me ajudar. Quando eu cheguei para oferecer o copo, ele (suspeito) puxou meu braço e tentou me beijar. Na hora, virei o rosto e falei com outra pessoa. Saí me tremendo. Todos perguntaram porque eu estava chorando, mas eu estava com falta de ar. Fui ao encontro dos responsáveis para entregar o restante dos copos e fui atrás do meu amigo, e do namorado. Os meninos me aconselharam a denunciar, mas eu estava com muito medo, pânico. Chorava muito.