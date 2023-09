Vojvoda elogia inteligência do elenco do Fortaleza em vitória diante do Corinthians

A vitória do Fortaleza diante do Corinthians por 2 a 1 nesta quinta-feira, 14, passou pela inteligência do grupo em se adaptar ao jogo do adversário, conforme destacou o técnico Juan Pablo Vojvoda em coletiva após o jogo. De acordo com o treinador argentino, o time soube interpretar o que a partida precisava em alguns momentos e isso foi primordial para a soma dos três pontos.

"Fizemos uma boa partida, bons primeiros 45 minutos onde funcionamos bem, tivemos boas finalizações, mas faltava eficácia nas finalizações na trave, mas tivemos uma boa apresentação. Controlamos o jogo com e sem a bola. Sofremos um gol de bola parada. Acho que o time fechou o primeiro tempo conforme treinamos e, mais do que o que treinamos, e sim o que o jogo necessitava. Às vezes treinamos uma coisa e o jogo necessita outra. Aí está a inteligência dos jogadores em interpretar o que precisa o jogo em alguns momentos", destacou o treinador.

Com relação ao segundo tempo, Vojvoda frisou que o futebol premiou, com o gol de Pikachu, o trabalho coletivo feito pelo Tricolor.