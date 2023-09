Fortaleza pode reduzir distância do G6 para um ponto se vencer o Corinthians

O Fortaleza realiza na tarde desta terça-feira, 12, mais um treinamento no Pici, na preparação para encarar o Corinthians. Nesta quinta-feira, 14, as equipes se enfrentam no Castelão, no primeiro dos três confrontos previstos no intervalo de 19 dias.

A partida que abre os embates é válido pela Série A, enquanto os outros dois são pela Sul-Americana e valem a vaga para a final. Embora não tenha o contexto de decisão de mata-mata, o encontro pelo Brasileirão tem grande importância pelas pretensões do clube cearense pelo G6, num momento de afunilamento no segundo turno da competição.

Uma vitória sobre os paulistas pode resultar na redução da distância do G6, zona de classificação para a Libertadores, de quatro para um ponto. Para isso acontecer, além do triunfo em casa, o Leão precisa torcer por derrota do Bragantino para o Grêmio e tropeço do Athletico-PR diante do Flamengo.