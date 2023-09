Fagner e Renato Augusto devem retornar ao Corinthians contra o Fortaleza; veja desfalques

Nomes importantes do Corinthians devem retornar ao time para o duelo diante do Fortaleza, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fagner e Renato Augusto participaram normalmente do treinamento desta segunda-feira, 11, e a tendência é que estejam entre os relacionados para o jogo de quinta-feira, na Arena Castelão, às 19 horas.

O lateral-direito estava no departamento médico do Timão para tratar de uma lesão na panturrilha. Ele não entra em campo desde o dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil. Renato Augusto, por sua vez, ficou de fora do clássico contra o Palmeiras - último jogo antes da data Fifa - por motivo indeterminado.