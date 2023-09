Fortaleza precisa de 9 vitórias para brigar por vaga na Libertadores via Série A, aponta UFMG

Cientes da responsabilidade de levar o clube à uma 'Liberta' pelo terceiro ano consecutivo, os jogadores também podem alcançar o objetivo via Copa Sul-Americana

Treinado por Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza vem se estabelecendo como um time que conquista classificações para a Libertadores nas últimas edições de Série A. Em 2021, a equipe garantiu vaga na fase de grupos do torneio após ser quarto colocado. Já no ano seguinte, se classificou para a fase preliminar depois de conseguir uma arrancada e terminar o Brasileirão na oitava colocação.

Nesta temporada, o elenco tricolor almeja o mesmo objetivo e, para isso, terá que terminar a competição nacional dentro do G6. Atualmente, o Leão do Pici acumula 32 pontos, quatro atrás do Bragantino (6º), e sabe que precisa melhorar seu rendimento para alcançar a meta.