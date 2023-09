Aos 35 anos, Titi é o jogador com mais minutos em campo pelo Fortaleza em 2023; veja lista

Titular absoluto na defesa do Fortaleza, o zagueiro Titi vem se destacando com a camisa tricolor em 2023. Até o momento, ele é o jogador que mais atuou pelo Leão na atual temporada.



O defensor de 35 anos disputou 49 das 59 partidas do time no ano e acumula alta minutagem em campo: 4.276, sendo recordista no elenco neste quesito. Apesar da idade elevada, o camisa 4 demonstra bom condicionamento físico e se destaca pelo desempenho dentro das quatro linhas.