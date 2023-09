Fortaleza abre check-in para duelo contra o Corinthians, com promoção para sócios

Promoção com sócios é válida para ingressos no setor Superior Sul. Jogo será na próxima quinta, 14, na Arena Castelão

O Fortaleza abriu o check-in, na manhã desta sexta-feira, 8, para os sócios-torcedores que queiram marcar presença na partida contra o Corinthians-SP, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na quinta-feira, 14, às 19 horas, na Arena Castelão.

Para assegurar um lugar no embate, é preciso acessar o site do Sócio Fortaleza. Os primeiros planos com acesso liberado foram Conselheiro e Proprietário. Veja os horários abaixo:

10h: Conselheiro e Proprietário



13h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)



16h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)



19h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

Comercialização dos ingressos

Os ingressos para os demais torcedores estarão disponíveis para venda no Leão Tickets e nas lojas físicas do Tricolor. Os preços variam entre R$ 20,00 e R$ 250,00. Sócios acompanhantes podem pagar R$ 25,00 (meia) ou R$ 50,00 (inteira) em entradas promocionais no setor Superior Sul.