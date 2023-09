Vojvoda analisa atuação do Fortaleza após derrota: "Faltou contundência"

“Acho que no primeiro tempo tivemos bons primeiros vinte minutos. Depois, o adversário tem qualidade, também teve seus minutos. Uma partida com boas finalizações nossas. Faltou contundência”, disse Vojvoda. Segundo o argentino, o resultado foi decidido por pequenos detalhes, apesar da boa atuação.

O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 fora de casa neste domingo, 3, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão . O treinador Juan Pablo Vojvoda, em entrevista concedida após o duelo, analisou a atuação do Tricolor e destacou que a derrota, com gol sofrido nos últimos minutos, foi por detalhes.

O técnico do Leão também abordou a rodagem do elenco em meio à disputa da Copa Sul-Americana. O Fortaleza eliminou o América-MG na semana passada e enfrentará o Corinthians-SP na semifinal do torneio internacional.

“Acho que temos um bom elenco, principalmente. Com um compromisso importante dos jogadores. Depois, é verdade que temos uma boa sequência de resultados, de funcionamento. Quando o time está em uma boa sequência, trata de manter essa motivação e seu funcionamento”, disse.



Após pausa para a Data Fifa, o próximo jogo do Tricolor do Pici será no dia 14 de setembro. O clube receberá o Corinthians, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.