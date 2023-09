Classificado para semifinal da Sula, Tinga afirma: "A gente quer e merecemos mais"

“A gente quer mais. Demos um passo muito importante para entrar na história do clube mais uma vez. Fico feliz. Mas a gente quer mais e merecemos mais. O grupo é muito forte. Ele foi formado para grandes conquistas. E a gente quer isso. Temos que batalhar cada vez mais. Amanhã já vamos treinar, viajar e mudar o foco, porque a gente quer chegar o mais longe possível (no Brasileiro).”

Tinga divide com os torcedores tricolores o sonho de conquistar uma competição internacional. O capitão leonino, também, assumiu que vestir a camisa do Fortaleza foi “uma das melhores coisas” da vida.

“Fico muito feliz de estar fazendo história mais uma vez e poder contribuir. Sou igual ao torcedor. Sonho em conquistar um título importante, internacional, em estar na história e ver teu nome no mural, em fotos ou lembranças. Então tento fazer isso a cada dia, a cada jogo. Boto meu joelho no chão, tento rezar, agradecer por estar no Fortaleza. Uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi estar aqui.”

Com 56.946 pessoas presentes na Arena Castelão, a torcida do Fortaleza realizou mais uma bonita festa nas arquibancadas. O lateral-direito não poupou elogios aos adeptos e disse que se arrepiou ao ver o mosaico realizado.

“Eu me arrepio. Não tem como. A gente se arrepia no começo com essa grande festa. Tem que dar os parabéns de novo, porque o torcedor é sensacional. Agora já não é mais nível nacional, é internacional. O clube tá cada vez melhor e a torcida também. Temos que ir nesse nível. Com essa grande festa a gente fica muito feliz. O hino nacional foi sensacional. Depois focamos no jogo de novo e vamos juntos com o torcedor.”

