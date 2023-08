Torcedores do América-RN ajudam na confecção de bandeirinhas para festa em jogo do Fortaleza

Em Fortaleza desde o duelo diante do Floresta, no último sábado, 26, pela Série C, os torcedores do Mecão tomaram a iniciativa de ajudar na montagem do material e foram até a sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), local de produção das 54.500 bandeirinhas. Alguns deles, inclusive, ainda estão na capital cearense, enquanto outros retornaram para Natal.

Prestes a fazer mais uma festa nas arquibancadas da Arena Castelão, a torcida do Fortaleza contou com apoio de aliados na produção dos materiais necessários. A Máfia Vermelha, organizada do América-RN, contribuiu na confecção das quase 55 mil bandeirinhas que serão tremuladas na noite desta quinta-feira, 31, no segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Assim como em outras ocasiões, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) dificultou a liberação do projeto. Foram mais de 15 dias para responder o ofício enviado pelos organizadores da festa do Leão, mas, desta vez, a resposta foi positiva. Ao contrário do que aconteceu na fase anterior, quando a entidade barrou a execução de um mosaico com a imagem do Mario Bros.

De acordo com a última parcial divulgada pelo Tricolor do Pici, na noite desta quarta-feira, 31, o público garantido de forma antecipada é de 55.341 (30.403 check-ins e 24.938 ingressos vendidos). Com exceção da Superior Norte, todos os setores do Gigante da Boa Vista estão com entradas esgotados.

Portanto, diante do alto volume de pessoas, o Fortaleza, através do presidente Marcelo Paz, pediu para os torcedores chegarem cedo ao estádio: “Venho pedir a todos vocês que possam chegar o mais cedo possível na Arena Castelão. A gente tem uma expectativa de público muito alta, passando das 50 mil pessoas. Então quanto mais cedo você entrar e ocupar o seu espaço, melhor para você e para o evento. Contamos com essa compreensão e com esse apoio, para que a gente possa viver uma grande noite.”

A entrada dos torcedores nas dependências da Arena Castelão estará liberada a partir das 16h30min, momento em que os portões serão abertos.

Cenários para o Fortaleza garantir vaga na semifinal da Copa Sul-Americana

Por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Fortaleza carrega uma larga vantagem consigo. Para deixar a Arena Castelão classificado, os cearenses podem perder por até um gol de diferença ou empatar a partida, além de, claro, vencer. O América, por outro lado, precisa vencer por um placar de dois tentos, para ir aos pênaltis, ou mais, para garantir vaga direta.