Rival do Fortaleza na Sul-Americana, América-MG sofreu 21 gols nos últimos dez jogos

Neste recorte de confrontos, o Tricolor do Pici foi uma das equipes que “castigou” a defesa americana. No embate de ida entre os times pela Sul-Americana, o Leão venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Pochettino.

Adversário do Fortaleza nas quartas de final da Copa Sul-Americana , o América-MG não vive boa fase defensiva na temporada. Considerando os últimos dez jogos do Coelho, o time comandado por Fabián Bustos sofreu 21 gols, média de dois tentos por partida.

Além do desempenho defensivo ruim, os resultados do América-MG nestas dez partidas recentes também não foram positivos. Ao todo, a equipe mineira venceu dois jogos, um diante do São Paulo no último final de semana, pelo Brasileirão, e outro contra o Colo-Colo, pelos playoffs da Sula, perdeu cinco duelos e empatou três.