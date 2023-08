Pochettino projeta quartas e afirma que Fortaleza está "convencido do que quer" na Sula

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 30, o meio-campista Tomás Pochettino, do Fortaleza, comentou sobre a decisão que o time tricolor terá na quinta-feira, diante do América-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Durante sua fala, o camisa 7 do Leão do Pici afirmou que o elenco deseja o título da competição continental, mas salientou que, para chegar ao objetivo, é necessário manter os "pés no chão".

"A equipe está convencida do que quer e do que faz. Todo mundo quer ganhar a Copa, mas amanhã temos um passo muito importante que teremos que ganhar a partida e passar de fase. (Vamos) Sempre com os pés no chão."