Fortaleza tem 100% de aproveitamento contra o América-MG como mandante

Almejando uma inédita classificação à semifinal da Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebe o América Mineiro nesta quinta-feira, 31, na Arena Castelão, em duelo decisivo pelo certame continental. Na partida, o Leão do Pici pode se apegar ao bom retrospecto que tem diante do Coelho atuando como mandante.

O último encontro entre Leão e Coelho em solo cearense ocorreu no dia 19 de junho de 2022, quando o time de Vojvoda triunfou por 1 a 0, com gol de Yago Pikachu. Agora, as equipes se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana 2023. No duelo, o Fortaleza tem vantagem e pode perder por até um gol de diferença.

Confira os duelos entre Fortaleza e América-MG em solo cearense: