Fortaleza recebe América-MG e tenta confirmar classificação histórica à semi da Sula

Sonhando com uma semifinal inédita na história do futebol nordestino, o Fortaleza recebe o América-MG na noite desta quinta-feira, 31, pela segunda partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O palco do confronto será a Arena Castelão e a bola rola a partir das 19 horas. O Leão chega embalado ao confronto devido às quatro vitórias conquistadas de forma consecutiva recentemente.

Além da larga vantagem criada no marcador, o escrete vermelho-azul-e-branco tem mais um fator desequilibrante: o clube contará com uma Arena Castelão pulsante. De acordo com a última parcial divulgada, nesta quarta-feira, 30, mais de 55 mil torcedores já garantiram presença na partida de forma antecipada.

Além dos cânticos habituais, os adeptos do Leão do Pici preparam mais uma bonita festa nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista. Os organizadores do espetáculo anunciaram que 54.500 bandeirinhas nas cores do clube foram produzidas para o duelo diante do América-MG.

Dentro de campo, as expectativas por parte do Fortaleza são altas. Vindo de quatro vitórias consecutivas (três no Brasileirão e uma na Sul-Americana), com 11 gols marcados nesta sequência, o Tricolor espera confirmar o favoritismo para ser o primeiro nordestino a disputar a semifinal desta competição internacional.

"Sabemos que é uma partida muito importante para o futebol nordestino e para o clube. É ter total seriedade e responsabilidade, temos que fazer um jogo muito inteligente. Fortaleza vai ser protagonista, assim como fazemos em toda partida, ainda mais no Castelão, com nossa torcida a favor. Esse é um grande ponto (torcida) para nós. Não vamos nos conformar com os dois gols de vantagem", garantiu o meia argentino Pochettino, que balançou as redes no duelo de ida.



O América-MG, por sua vez, vive fase completamente oposta. Na Série A, o Coelho é o último colocado, com apenas 13 pontos conquistados em 20 jogos. Por isso, existe até mesmo a possibilidade do clube mineiro utilizar uma equipe mista, para que possa entrar em campo com força máxima no duelo do final de semana, pelo Brasileirão.