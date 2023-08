Ex-técnico do Fortaleza, Zé Ricardo diz que possível título da Sula "vai ser muito merecido"

"Se fizer, vai ser muito merecido (título da Sula). Eles estavam em franca evolução e com ideias de crescimento muito claras, mas passo a passo. Essa visão fez com que o Fortaleza se estabelecesse no Campeonato Brasileiro, hoje jogar contra o Fortaleza em qualquer lugar é muito difícil", disse.

O treinador Zé Ricardo, que comandou o Fortaleza em 2019, concedeu entrevista ao Charla Podcast, do Youtube, nesta segunda-feira, 28. Na oportunidade, o profissional avaliou o momento atual do Leão do Pici e afirmou que um possível título da Copa Sul-Americana nesta temporada "vai ser muito merecido".

Durante a entrevista, o técnico de 52 anos ainda contou bastidores da sua passagem pelo clube em 2019 e revelou que ficou chateado no momento da sua saída, mas afirmou que entendeu o contexto.

"A gente entrou numa situação bem complicada, que foi a saída de um treinador (Ceni) que pediu para sair. Até então era, talvez, o maior treinador que o Fortaleza já teve, agora realmente o Vojvoda está fazendo uma história muito bonita. Entramos na pressão de manter o que o Rogério vinha fazendo. Conheci pessoas de profundo caráter, um clube em transformação, uma torcida apaixonadíssima e atletas comprometidos. Eu entendi (a saída), mas no momento eu fiquei um pouco chateado. A coincidência (saída do Ceni do Cruzeiro) acabou pressionando o presidente. A volta do Rogério era natural."

Elogios ao presidente

Na sua fala, Zé Ricardo também enalteceu o trabalho do presidente Marcelo Paz à frente do Fortaleza. Mandatário do Leão desde 2018, o dirigente é elogiado por diversas personalidades do futebol brasileiro com frequência.

"Quando se fala um pouquinho do Fortaleza, a gente não pode (deixar de) falar do presidente (Marcelo Paz.). Ele é o presidente mais presente. É um cara que consegue fazer uma revolução. Ele tem uma visão comercial e de clube muito grande. Para mim, tem que falar do Marcelo antes de falar do Fortaleza", elogiou Zé.