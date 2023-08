Bruno Pacheco destaca momento do Fortaleza após vitória: "Nos traz novamente a confiança"

Lateral marcou seu primeiro gol pelo Leão na goleada por 4 a 0 contra o Santos. Equipe voltou a vencer no Brasileirão após quatro derrotas

O Fortaleza venceu o Santos-SP por 4 a 0 na noite deste domingo, 13, na Arena Castelão. Com isso, a equipe voltou a triunfar na Série A depois de quatro derrotas. Os gols foram anotados por Imanol Machuca, João Basso (contra), Caio Alexandre e Bruno Pacheco.

Após a partida, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco destacou que o momento é propício para retomar a confiança no trabalho da equipe. Durante a semana, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Libertad-PAR e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Eu acho que a classificação na Sul-Americana e a vitória de hoje nos trazem novamente a confiança. Confiança de que o trabalho já estava sendo muito bem feito e infelizmente os resultados não estavam vindo. Então, a gente está no caminho certo. A gente tem que comemorar essa vitória de hoje, está todo mundo de parabéns”, ressaltou.

O defensor também comentou sobre ter anotado seu primeiro tento pelo Leão do Pici. O atleta se juntou à equipe no início deste ano.

“Muito feliz de estar marcando meu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Quando eu cheguei aqui, muita gente duvidou do Pacheco. Sou um cara muito trabalhador, sempre respeitando todo mundo. Independente de qualquer coisa, acho que o trabalho fala tudo”, disse.

Bruno Pacheco realizou, contra o Santos, seu 35º jogo pelo Fortaleza. Além do gol anotado contra os paulistas, o lateral soma também quatro assistências.