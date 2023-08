Brasileirão: veja os melhores momentos da vitória do Fortaleza sobre o Inter

Tricolor bate Colorado por 1 a 0, com gol de Thiago Galhardo, no Beira-Rio, pela 20ª rodada da Série A

Pela primeira vez na história, o Fortaleza conseguiu vencer o Internacional como visitante, na tarde deste sábado, 19, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do triunfo tricolor por 1 a 0 foi marcado pelo ex-colorado Thiago Galhardo, de pênalti, no primeiro tempo. Assista abaixo ao gol e aos melhores momentos do confronto.

Inter x Fortaleza: veja os melhores momentos