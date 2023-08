CBF altera data de jogo entre Internacional e Fortaleza na Série A; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), antecipou a data do jogo entre Internacional e Fortaleza, válido pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão. Inicialmente, os dois times se enfrentariam na segunda-feira, 21, às 20 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.

No entanto, por conta das datas referentes às quartas de final da Copa Libertadores e Sul-Americana - ambos estarão presentes - a entidade decidiu antecipar para o sábado, 19, às 16 horas, seguindo na casa colorada.

Pela Libertadores, o Colorado enfrenta o Bolívar, na terça-feira, 22, às 19 horas, em La Paz, capital da Bolívia, no confronto de ida das quartas de final. Já o Tricolor do Pici começa a disputa das quartas da Sula, na quinta-feira, 24, às 19 horas, diante do América Mineiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Jogo do primeiro turno

No confronto do primeiro turno, Fortaleza e Inter ficaram no 1 a 1, na Arena Castelão, em partida da 1ª rodada do Brasileirão, no dia 15 de abril. À época, Wanderson abriu o placar e Moisés empatou para o Leão - o jogador não faz mais parte do clube.

Atualmente, uma posição - e um ponto - separam os dois times na tabela da Série A. O clube gaúcho é o 12º colocado com 24 pontos. O escrete vermelho-azul-e-branco vem logo em seguida, com 23 pontos.