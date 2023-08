Torcida do Fortaleza irá realizar mosaico em homenagem ao dia dos pais

A Equipe Mosaico não divulgou o desenho. No entanto, a execução será feita nos setores Superior Central e Bossa Nova da Arena Castelão, na partida diante do Santos, neste domingo, 13

No domingo, 13, o Fortaleza enfrenta o Santos, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h30min. Para esse confronto, a torcida do Tricolor do Pici irá realizar mais um mosaico na Arena Castelão, dessa vez, em homenagem ao dia dos pais, que será no dia do duelo.

A Equipe Mosaico - grupo responsável pela montagem - não divulgou o desenho. No entanto, a execução será feita nos setores Superior Central e Bossa Nova (Inferior Central) - este último já teve seus check-ins esgotados.

Na última quarta-feira, 9, diante do Libertad-PAR, pela Copa Sul-Americana, os leoninos já haviam promovido esse tipo de festa. Na oportunidade, os setores Superior Central e Bossa Nova tinham a frase “Vamos Laion”. Na Superior Sul e Inferior Sul, “O destino está chamando”.

O Leão não divulgou, até o momento, a parcial de público para o embate. No entanto, o clube colocou à venda ingressos com valores promocionais a partir de R$ 10,00.