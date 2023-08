"Será que é justo?", desabafa Paz sobre casos de violência no futebol brasileiro

O meio-campista do São Paulo, Rodrigo Nestor, publicou ameaças sofridas pela sua mãe nas redes sociais após a vitória diante do San Lorenzo, nesta quinta-feira, 10. Após o episódio, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, gravou um vídeo comentando sobre a violência recente no futebol brasileiro e revelou que também já sofreu ameaças.

"Hoje o jogador Rodrigo Nestor, do São Paulo, postou que a mãe dele foi ameaçada por torcedores. Eu já tive ameaça também e meu filho também já foi ameaçado em algum momento. Nessa semana o Abel Ferreira disse 'se o Palmeiras não passa, teria protesto amanhã, o único time do Brasil que não está em crise é o Botafogo", disse.

Ainda durante a gravação, o mandatário lamentou os acontecimentos e refletiu sobre o comportamento de alguns torcedores diante de insucessos dos seus times.

"É essa roleta-russa que o futebol vive. Jogadores, dirigentes, isso está ficando normal. Ameaça, intimidação, pressão exagerada. Aonde vamos chegar com esse tipo de comportamento? Será que é justo? Será que é correto por que ganhou, porque perdeu um jogo?"

Já no fim, Marcelo Paz ainda afirmou que no futebol sempre haverá apenas um campeão por competição e isso não é motivo para que os torcedores dos outros clubes ameacem jogadores, dirigentes ou familiares.