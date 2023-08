Guilherme cita "noite histórica" em classificação do Fortaleza: "Ficou marcado na vida de todos"

A histórica classificação do Fortaleza na Copa Sul-Americana diante do Libertad, do Paraguai, passou pelos pés do atacante Guilherme. Criticado pelo torcedor, foi colocado como titular no confronto de ida, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e contribuiu com a assistência para o gol da vitória assinalado por Zé Welison. No embate decisivo, cravou ao dizer que Marinho marcaria o tento do empate.

“Fico muito feliz em ajudar na nossa classificação, tanto com a assistência no Paraguai, como também no jogo da volta. Lancei uma palavra de motivação e benção para o Marinho. Disse que aquele seria o melhor chute dele, seria o momento dele. Ele, com toda humildade, recebeu, acreditou e executou com maestria. Fiquei muito feliz com essa nossa classificação”, disse.

A vaga nas quartas de final colocou o Fortaleza ao lado de Sport, Bahia e Ceará. Diante de mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão, o Tricolor do Pici alcançou, além da classificação, a marca de 800 mil presentes em 2023. O mosaico exibido antes da bola rolar, encantou o camisa 29, que comentou sobre a “noite histórica” no estádio e o marco para a vida dos atletas.

“Creio que vivemos mais uma noite histórica ao lado do nosso torcedor, além da linda festa e o mosaico que a torcida fez, o sentimento após gol do Marinho foi sensacional. Com certeza já ficou marcado na vida de todos que ali estavam. Mais uma vez entramos na história do clube por outra conquista histórica, que foi essa classificação inédita para as quartas de uma competição internacional”, comentou.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda enfrentará o vencedor de RB Bragantino x América-MG nas quartas de final. O peso adquirido em competições internacionais elevou a expectativa e o sonho de conquistar o título da Copa Sul-Americana.