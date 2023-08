Tinga afirma que Fortaleza quer "retomar confiança" em jogo decisivo diante do Libertad

Capitão do Leão projetou partida diante do clube paraguaio. Equipes decidem vaga nas quartas de final da Sul-Americana nesta terça-feira, 8

O lateral-direito e capitão Tinga, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva pré-jogo nesta segunda-feira, 7, e projetou o duelo decisivo contra o Libertad, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá início às 19 horas desta terça-feira, 8, e contará com grande público na Arena Castelão.

O Leão do Pici, porém, chega para o confronto após uma derrota diante do Goiás pelo Brasileirão. Diante disso, o camisa 2 tricolor afirmou que o elenco quer jogar bem e retomar a confiança contra os paraguaios.

"Não queremos só classificar, a gente pensa em vencer o jogo, jogar bem. Retomar a confiança é muito importante, ainda mais na nossa casa, com estádio cheio. Vamos nos doar, se entregar ao máximo, dividir cada bola como um prato de comida", disse.



Além disso, Tinga também analisou a vantagem que o Tricolor de Aço tem no confronto e projetou a postura da equipe. Na ida, o time de Vojvoda venceu por 1 a 0 e, por isso, mesmo com um empate garante classificação para as quartas.

"A vantagem é pouca, um a zero já vai para os pênaltis. O adversário é muito difícil. Vamos tentar vencer o jogo, não vamos ficar esperando. Vamos tentar fazer nosso jogo, ainda mais com o apoio do nosso torcedor. Acho que está faltando um pouco de eficiência. A gente sabe o que precisa melhorar [...] Temos que estar preparados para todas as adversidades: se sair atrás, se tiver expulsão. É um jogo muito difícil."