Fortaleza divulga parcial com mais de 52 mil torcedores para jogo diante do Libertad

Leão precisa apenas de um empate para carimbar sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Para isso, contará com uma Arena Castelão lotada

O Fortaleza enfrenta nesta terça-feira, 8, a equipe do Libertad-PAR, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para conseguir a classificação, o Leão do Pici deve contar mais de 52 mil tricolores na Arena Castelão, às 19 horas.

Ao todo, na última parcial divulgada pelo clube, 52.469 torcedores devem se fazer presentes. Sócio-torcedores que fizeram Check-In são 29.074. Outras 23.395 pessoas compraram ingressos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa da diretoria é que bata o maior público de 2023 do Leão, que aconteceu no dia 2 de março, contra o Deportivo Maldonado-URU, na vitória por 4 a 0 na Pré-Libertadores. Naquela ocasião, 52.502 tricolores se fizeram presentes no Gigante da Boa Vista.

Leia Mais Conmebol veta mosaico da torcida do Fortaleza com "Mario Bros" na Sul-Americana

Vojvoda reforça confiança em Marinho e prevê mais espaço para Machuca no Fortaleza

Pedro Augusto acentua otimismo em recuperação do Fortaleza na Série A após derrotas

Os setores Premium, Bossa Nova (Inferior Central), Especial, Superior Central, Inferior Sul e Inferior Norte estão esgotados. Superior Sul e Norte restam poucas entradas ainda disponíveis.

Preço dos espaços restantes

Superior Sul - Inteira: R$ 40,00 (somente três mil)

Superior Norte - Meia: R$ 20,00 (somente três mil) e Inteira: R$ 40,00