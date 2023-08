Caso avance na Sula, Fortaleza somará R$ 18 milhões com campanhas internacionais em 2023

Além de todas questões esportivas que o confronto representa para o Fortaleza, o duelo diante do Libertad-PAR também tem importantes fatores financeiros em jogo. Isso porque o vencedor da partida ganhará, junto da classificação às quartas de final da Sul-Americana, US$ 600 mil em premiação, equivalente a R$ 2,9 milhões na cotação atual.

Ao todo, somando participação na fase de grupos (US$ 900 mil, cerca de R$ 4,4 milhões), bônus por vitórias (US$ 100 mil por triunfo) e classificação às oitavas (US$ 550 mil, em torno de R$ 2,6 milhões) são R$ 9,4 milhões embolsados pelo Tricolor do Pici na Sul-Americana até o momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortaleza divulga parcial com mais de 52 mil torcedores para jogo diante do Libertad

Conmebol veta mosaico da torcida do Fortaleza com "Mario Bros" na Sul-Americana

Vojvoda reforça confiança em Marinho e prevê mais espaço para Machuca no Fortaleza

Isso significa que, caso o Leão confirme a classificação, e para isso basta um empate nesta terça-feira, 8, o clube chegará a R$ 12,3 milhões somente com a campanha no torneio continental. Considerando também a Libertadores, onde disputou a fase preliminar, o montante com certames internacionais em 2023 seria de R$ 18 milhões.

+ Fortaleza divulga parcial com mais de 52 mil torcedores para jogo diante do Libertad



Na pré-Libertadores, o Leão arrecadou R$ 2,6 milhões pela participação na segunda fase e mais R$ 3,1 milhões por garantir vaga na terceira fase, ambos valores baseados na cotação da época. Posteriormente, o Tricolor acabou eliminado pelo Cerro Porteño e acabou não conseguindo ingressar na fase de grupos do torneio.