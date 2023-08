"A gente precisa entender a importância de cada jogo", alerta Tinga sobre Série A

Leão do Pici acumula quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Por isso, o camisa 2 fez um alerta para a própria equipe

Um dos líderes do elenco do Fortaleza, Tinga concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 7, e comentou sobre o momento do time na temporada. O Leão do Pici acumula quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Por isso, o camisa 2 fez um alerta para a própria equipe.

"Acho que a gente precisa entender a importância de cada jogo, não podemos pensar no futuro ou ficar lamentando o passado. Precisamos pensar no presente, pensar em fazer um grande jogo amanhã e depois outra guerra contra o Santos. A gente precisa viver cada jogo intensamente. Estamos deixando um pouco a desejar nisso", analisou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Tinga afirma que Fortaleza quer "retomar confiança" em jogo decisivo diante do Libertad

Caso avance na Sula, Fortaleza somará R$ 18 milhões com campanhas internacionais em 2023

Fortaleza divulga parcial com mais de 52 mil torcedores para jogo diante do Libertad

Além da situação na Série A, Tinga também avaliou o próximo compromisso do Tricolor do Pici na temporada. Nesta terça-feira, 8, o time enfrenta o Libertad, em jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19 horas, na Arena Castelão.

'Sabemos da necessidade de vitórias, estamos numa sequência negativa no Brasileiro e isso é ruim. Mas agora temos que virar a chave e pensar na Sul-Americana. A gente sabe que precisa dar a volta por cima no Brasileiro, mas temos um jogo importantíssimo amanhã, casa cheia. Vamos fazer de tudo para conseguir a classificação."



No duelo, o Fortaleza terá a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. No entanto, de acordo com Tinga, a equipe leonina buscará vencer o confronto novamente.