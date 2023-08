Sem Guilherme, Machuca pode ganhar primeira chance entre os titulares do Fortaleza

Para a partida diante do Goiás, neste sábado, 5, às 18h30min, em Goiânia, o Fortaleza terá o desfalque do atacante Guilherme. Na última rodada da Série A, o jogador acabou tomando o terceiro cartão amarelo e, com isso, está suspenso frente ao Esmeraldino.

Neste cenário, surge a possibilidade do argentino Imanol Machuca, principal reforço do Tricolor nesta janela de transferências, realizar sua estreia como titular no time de Juan Pablo Vojvoda. O ponta-esquerda já atuou duas vezes desde que chegou ao Pici, mas todas saindo do banco de reservas.

A primeira foi contra o Red Bull Bragantino, no último sábado, 29, quando a partida já estava 2 a 0 para o clube paulista. A outra, foi na terça-feira, 1º, pela Copa Sul-Americana, diante do Libertad-PAR.

Machuca foi adquirido por R$ 12,5 milhões junto ao Unión Santa Fé, da Argentina, sendo a maior compra do futebol cearense a segunda do Nordeste. A sua chegada era bastante aguardada pela torcida leonina, já que preenche uma lacuna no elenco deixada por Moísés, que se transferiu para o Cruz Azul, do México.