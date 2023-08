Após quatro jogos fora, Tinga retorna como titular e tem atuação de destaque pelo Fortaleza

O lateral-direito tricolor não atuava há um mês, mas foi um dos destaques da vitória do Leão sobre o Libertad no Paraguai, pelo primeiro confronto entre as equipes nas oitavas de final da Sul-Americana

Ídolo do Fortaleza, o lateral-direito Tinga foi peça importante na vitória da equipe diante do Libertad, na noite desta terça-feira, 1º, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Titular na partida, o jogador retornou aos gramados após quatro jogos fora em decorrência de um edema na coxa.



Do ponto de vista defensivo, que vinha sendo um dos maiores problemas recentes do Tricolor do Pici, a atuação de Tinga contra o clube paraguaio teve um impacto muito positivo. Seguro, o lateral compôs bem a primeira linha do Fortaleza e venceu a maioria dos combates pelo lado direito do campo.



Em números, Tinga foi o segundo jogador do Fortaleza que mais acertou passes no jogo, 30 no total, sete a menos que Caio Alexandre - o que indica boa participação na construção de jogo do time. Além disso, também figurou com destaque nas bolas rebatidas, com nove, mesma quantidade que Bruno Pacheco e Brítez.



A última partida de Tinga havia sido contra o Flamengo, um mês atrás. Na ocasião, o camisa 2 foi escalado como titular e permaneceu em campo por 68 minutos, mas precisou ser substituído após levar uma pancada.