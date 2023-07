Com Tinga entre os relacionados, Fortaleza desembarca no Paraguai

O Fortaleza já está no Paraguai. O Tricolor do Pici viajou nesta segunda-feira, 31, para o embate diante do Libertad. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 1°, às 19 horas, no estádio Tigo La Huerta. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Como novidade entre os relacionados está o defensor Tinga. O jogador se recuperou de um edema na região anterior da coxa direita e volta a estar a disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda após quatro partidas.

Diante do Libertad, o Fortaleza vai em busca de uma vitória para amenizar os recentes resultados negativos no Brasileirão. O Tricolor do Pici não vence desde o dia 09 de julho, quando bateu o Athletico-PR na Arena Castelão. Na Copa Sul-Americana, no entanto, o Leão possui bons resultados. Em seis jogos já disputados, foram contabilizados cinco vitórias e somente uma derrota, com 17 gols marcados e apenas cinco sofridos.

O jogo de volta ocorre na segunda feira seguinte, no dia 08 de agosto, às 19 horas, na Arena Castelão.