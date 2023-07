Marinho sai em defesa de Pedro e chama preparador físico do Flamengo de covarde

Marinho se posicionou após Pedro fazer uma publicação no seu perfil do Instagram falando sobre o assunto

Marinho, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Fortaleza, chamou o preparador físico do clube carioca, Pablo Fernández, de "covarde" por ter agredido o atacante Pedro. O camisa 15 do Tricolor do Pici comentou a postagem do atacante do Rubro-Negro sobre o caso, no Instagram.

A confusão entre Pablo Fernández e Pedro ocorreu no sábado, 29, na partida do Flamengo contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.

"Estamos contigo, irmão. Cadeia e fora por justa causa nesse covarde. Deus abençoe você, irmão", afirmou Marinho.



Marinho também já teve um atrito com o preparador físico na época em que esteve no Rubro-Negro. Na ocasião, o jogador teria recebido uma bronca mais pesada do profissional durante um treinamento.

Situação teria esfriado e dificultado a relação do atleta com a comissão técnica. Depois do episódio, Marinho se transferiu para o Fortaleza.

Saiba como a agressão aconteceu:

Agressão teria ocorrido logo depois do jogo entre Flamengo e Atlético-MG, realizado no sábado, 29, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória do time carioca, Pedro, que não foi utilizado por Jorge Sampaoli durante o confronto, tomou um soco do preparador físico.

O motivo da agressão, de acordo com o GE, foi que, durante a partida, Fernández questionou Pedro sobre ter sentado no banco de reservas e abandonar o aquecimento depois das entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha.

O atacante prestou queixa pela agressão em uma delegacia de Belo Horizonte, onde Fernández também prestou depoimento.