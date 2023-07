Adversário do Fortaleza, Libertad vive boa fase e acumula seis vitórias consecutivas

O Fortaleza vai encarar o Libertad, do Paraguai, na noite desta terça-feira, 1º. No Estádio Defensores del Chaco, os times se enfrentarão às 19 horas, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No embate, o Leão do Pici terá que segurar o ímpeto de um adversário embalado. Nos últimos oito jogos, o time paraguaio empatou dois e venceu seis de forma consecutiva. Além disso, anotou 16 gols e sofreu seis.

A sequência positiva do Gumarelo teve início com dois empates com Sportivo Ameliano e Atlético-MG, respectivamente. Depois, a equipe engatou seis triunfos seguidos, sendo dois desses contra o Tigre-ARG, na fase de playoffs da Sula.

Confronto contra brasileiros



A partida diante do Fortaleza será o 46° confronto do Libertad contra equipes brasileiros. Em 45 partidas, por Copa Rio, Libertadores e Sul-Americana, soma 12 vitórias, 10 empates e 23 derrotas, com 34% de aproveitamento.

Em 2023, o clube paraguaio enfrentou Atlético-MG e Athletico-PR pela Libertadores, somando uma vitória, um empate e duas derrotas.