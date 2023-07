Preparador físico do Flamengo agride Pedro com soco após jogo contra o Atlético-MG

O Flamengo venceu o Atlético-MG de virada no último sábado, 29, por 2 a 1, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas a principal notícia envolvendo o jogo não foi pela atuação dos times em campo. Após o triunfo carioca, uma discussão envolvendo o preparador físico do clube e o atacante Pedro resultou em agressão física.

Pedro, que não foi utilizado por Jorge Sampaoli durante o confronto, tomou um soco do preparador físico de sua própria equipe. A informação foi confirmada pelo próprio atacante em suas redes sociais por meio de uma nota. "Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli", disse.



De acordo com o GE, o motivo da agressão foi que, durante a partida, Fernandez questionou Pedro sobre ter sentado no banco de reservas e abandonar o aquecimento depois das entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha.

O fato gerou uma discussão entre as partes, que dentro do vestiário virou agressão. O elenco do Flamengo ficou do lado do jogador e afirmou que, se Pablo Fernandez não for ao menos afastado de suas atividades no clube carioca, ninguém irá treinar no Ninho do Urubu.

Pedro optou por abrir boletim de ocorrência e, pela necessidade do B.O. ser feito em Belo Horizonte – cidade da ocorrência –, o retorno aéreo da delegação flamenguista ao Rio de Janeiro foi atrasado.

Confira a nota emitida por Pedro:



"Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli.



A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas.

Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje.

Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face.

Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram."