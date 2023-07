Orejuela e Hygor Cléber deixam o Ceará; saiba os detalhes e bastidores

Enquanto alguns jogadores chegam para reforçar o elenco, outros deixam o Ceará. Este é o caso de dois atletas, que estão de saída do clube cearense: o lateral-direito Luis Orejuela, que sequer estreou com a camisa do Vovô, e o atacante Hygor Cléber. O Esportes O POVO apurou detalhes e bastidores das negociações.

Luis Orejuela

Antes mesmo de estrear com a camisa do Ceará, o lateral-direito Luis Orejuela acertou a saída do clube cearense para retornar ao seu país natal, a Colômbia. Lá, ele vai jogar pelo Independiente Medellín. As poucas oportunidades recebidas motivaram o atleta a deixar a equipe alvinegra.

Orejuela foi a primeira contratação do Vovô na atual janela de transferências. Ele foi oficializado como reforço no dia 21 de junho e desde então não entrou em campo. Além da falta de espaço, outros fatores influenciaram na decisão do atleta: saudades do país (Colômbia) e o sonho de retornar à seleção nacional.

O técnico Guto Ferreira conversou com o jogador e pediu para ele permanecer no Alvinegro de Porangabuçu. Entretanto, Orejuela já havia feito sua escolha e, inclusive, já se despediu do restante do elenco.

O Ceará pagou apenas um mês de salário ao lateral-direito, no valor de R$ 100 mil. Os R$ 300 mil restantes eram pagos pelo São Paulo, detentor dos direitos.

Hygor Cléber

Contratado sob grande expectativa, Hygor não rendeu o esperado e irá retornar ao seu antigo clube: o Criciúma. Ele será emprestado pelo Ceará ao Tigre até o final da atual temporada. O vínculo com o clube catarinense não terá opção de compra.

A negociação está próxima de ser oficializada. Os dois clubes já se acertaram e restam apenas detalhes com o empresário do atacante, que disputou 13 partidas no Ceará e não marcou nenhum gol ou assistência.

Hygor foi anunciado como reforço do escrete preto-e-branco no começo de fevereiro deste anos. Após longas negociações, ele firmou contrato com o clube até o final de 2024.