Fortaleza perde para o RB Bragantino pela primeira vez como mandante na Série A

Além de ficar sem ponto algum pela terceira partida consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ainda viu um tabu ser quebrado na noite deste sábado, 29, na derrota para o RB Bragantino, pela 17ª rodada. Pela primeira vez o Leão do Pici foi superado pelo clube paulista como mandante na elite do futebol nacional.

Até o jogo desta noite, as duas equipes haviam se enfrentado três vezes em solo alencarino na primeira divisão, e o Leão do Pici, em todas elas, saiu de campo vencedor. Os jogos ocorreram de 2020 para cá, e o time cearense venceu pelos placares de 3 a 0, 1 a 0 e, por último, 6 a 1.

O último revés sofrido pelo escrete vermelho-azul-e-branco em casa para o clube paulista tinha sido em 2009, quando os dois ainda estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, o Bragantino (ainda não era chamado de RB Bragantino) venceu por 2 a 1, no Alcides Santos (Pici).

Esta derrota foi a terceira consecutiva do Leão na atual edição do Brasileirão. Anteriormente, a equipe de Vojvoda foi superada pelo Cuiabá, também no Gigante da Boa Vista, e pelo Palmeiras, fora de casa.

