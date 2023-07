Fortaleza pode retornar ao G6 do Brasileirão caso vença o RB Bragantino em casa

O Leão do Pici pode saltar da 9ª para a 6ª colocação se superar o Massa Bruta na Arena Castelão, no próximo sábado, 29

O Fortaleza terá mais uma oportunidade de retornar ao grupo dos seis primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 29, o Leão enfrenta o RB Bragantino na Arena Castelão, às 18h30min, em confronto direto da parte de cima da tabela. Caso vença, o time cearense poderá terminar a 17ª rodada no G6.

Entretanto, só a vitória não é suficiente para o Tricolor voltar ao grupo que garante vaga na Copa Libertadores da América. A equipe cearense, que somou 23 pontos até aqui e está na 9ª posição, também precisa torcer por uma combinação de resultados favoráveis para conseguir subir na tabela de classificação da competição.

De antemão, o clube do Pici consegue saltar, no máximo, para a sexta posição. O Athletico, atual quinto colocado com 26 pontos, possui duas vitórias (primeiro critério de desempate) a mais que o Fortaleza. Portanto, mesmo que o time cearense vença e empate na pontuação, ele não conseguirá ultrapassar os paranaenses.

Se sair de campo com a vitória, o escrete vermelho-azul-e-branco pode ultrapassar três equipes: São Paulo, Fluminense e o próprio RB Bragantino - todos possuem 25 pontos. Portanto, para terminar no G6, a equipe de Vojvoda precisará torcer também por resultados negativos do Tricolor paulista e do Tricolor carioca.

Fortaleza nunca perdeu para o RB Bragantino como mandante pela Série A

No duelo, o Leão defende o tabu de nunca ter perdido pro Massa Bruta em solo cearense pela primeira divisão. Nos últimos três anos, as equipes se enfrentaram três vezes. Em todos esses jogos o Fortaleza terminou a partida com os três pontos. No Brasileirão mais recente, de 2022, o time de Vojvoda goleou o RB Bragantino por 6 a 0, em jogo válido pela 37ª rodada daquele certame.