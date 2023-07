Fortaleza chega a 18 contratações na temporada e 44% dos reforços vieram do exterior

Na janela de transferência atual, a direção do Tricolor do Pici focou no mercado europeu, de onde trouxe três reforços. Além disso, o Leão fez altos investimentos na qualificação do plantel

Ativo no mercado da bola desde o início da temporada, o Fortaleza chegou, após o acerto com Imanol Machuca, a sua 18ª contratação em 2023. Na atual janela de transferências, o Tricolor do Pici trouxe cinco novos reforços para o plantel e quatro deles estavam atuando no exterior.

Deste número total, 13 vieram no início do ano, com predominância de jogadores que estavam em clubes brasileiros, como João Ricardo e Bruno Pacheco (Ceará), Dudu (Atlético-GO), Kozlinski (Guarani-SP), Bernardo Schappo (Ituano), Calebe (Atlético-MG), Zanocelo (Santos), Guilherme (Grêmio) e Júnior Santos (Botafogo) — este retornou ao clube carioca.

Leia Mais Reforço do Fortaleza, Machuca desembarca na capital cearense e 'dribla' imprensa

Fechado com o Fortaleza, Machuca desembarca na capital nesta quarta-feira, 26

Zagueiro português Tobias Figueiredo cita influência de Boeck para acerto com Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yago Pikachu, vindo por empréstimo do Japão, Pochettino, do River Plate-ARG, Lucero, do Colo-Colo-CHI, e Lucas Esteves, que estava no futebol americano, foram os atletas que vieram do exterior no começo da temporada.

Na janela de julho, a direção do Tricolor do Pici focou, principalmente, no mercado europeu. Entre as movimentações, o Leão contratou o argentino Gonzalo Escobar, que estava na Espanha, o português Tobias Figueiredo, da liga inglesa, e o volante Pedro Augusto, do futebol português.

+ Reforço do Fortaleza, Machuca desembarca na capital cearense e 'dribla' imprensa



Além do trio, o Fortaleza também trouxe o atacante Marinho, ex-Flamengo, e Imanol Machuca, ex-Unión Santa Fé-ARG. Ambos acertos aconteceram sob fruto de um esforço financeiro maior do clube cearense.

Sem considerar o investimento feito para a contratação de Machuca, o Tricolor já gastou cerca de R$ 26 milhões em reforços na temporada de 2023. O meia Calebe custou R$ 6 milhões, enquanto os atacantes Juan Martín Lucero e Júnior Santos foram, respectivamente, R$ 4,7 milhões e R$ 3,6 milhões. Os três lideram a lista das maiores aquisições neste ano — Machuca, porém, deve figurar no topo após ser anunciado.

Contratações do Fortaleza em 2023:

Goleiros:



João Ricardo



Kozlinski

Lateral-direito/ala:



Yago Pikachu



Dudu

Zagueiros:



Bernardo Schappo



Tobias Figueiredo

Lateral-esquerdo/ala:



Bruno Pacheco



Lucas Esteves



Gonzalo Escobar

Meio-campo:



Pedro Augusto



Pochettino



Calebe



Zanocelo

Atacantes: