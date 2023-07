Fortaleza nunca perdeu para o Bragantino como mandante pela Série A

Tricolor do Pici enfrentou Massa Bruta pela primeira divisão nos últimos três anos e terminou todas as partidas com três pontos somados

O Fortaleza volta a campo pela Série A do Brasileirão neste sábado, 29, quando enfrenta o Bragantino pela 17ª rodada do certame. No duelo, o Leão defende o tabu de nunca ter perdido pro Massa Bruta em solo cearense pela primeira divisão.

Nos últimos três anos, as equipes se enfrentaram três vezes. Em todos esses jogos o Tricolor do Pici terminou a partida com os três pontos. No Brasileirão mais recente, de 2022, o time de Vojvoda goleou o Bragantino por 6 a 0, em jogo válido pela 37ª rodada daquele certame.

Em 2021, a vitória tricolor foi mais simples, por 1 a 0. Em 2020, quando as equipes se enfrentaram no Castelão, o Leão venceu por 3 a 0. O jogo marcou o reencontro dos times após 11 anos sem se enfrentar. Antes de 2020, Fortaleza e Bragantino só haviam jogado pela Série B em solo alencarino. Na ocasião, foram duas derrotas do Leão e uma vitória.

O histórico geral é mais balanceado, com uma leve vantagem para o Massa Bruta. Nos 11 jogos que se enfrentaram, a equipe paulista somou seis vitórias, contra cinco triunfos do Tricolor de Aço. Nunca houve jogo que terminou empatado entre os times.