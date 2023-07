Fechado com o Fortaleza, Machuca desembarca na capital nesta quarta-feira, 26

Atleta será o quinto reforço do Leão do Pici para o restante da temporada. Será a segunda maior compra da história do futebol nordestino

Após uma longa negociação, o Fortaleza chegou a um acordo com o Unión Santa Fé-ARG pela contratação do ponta-esquerda Imanol Machuca. O Leão aumentou a proposta e irá pagar 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 14 milhões na cotação atual). O jogador por sinal, desembarca na capital cearense nesta quarta-feira, 26. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Anderson Azevedo, do Futebolês, e confirmada pelo Esportes O POVO.

A concretização do negócio entre o Tricolor e os Tatengues não foi fácil. Inicialmente, o clube do Pici ofereceu 2,2 milhões de dólares, que foram recusados. Porém, o atleta possuía vontade de se transferir para o futebol brasileiro, chegando até a se recusar para Buenos Aires, onde o Unión enfrentou o Vélez Sarsfield-ARG, pelo Campeonato Argentino.

A ação não foi bem vista pelo escrete argentino, que chegou a publicar uma nota repudiando a atitude de Machuca O presidente da equipe, Luis Spahn, declarou em entrevista à uma rádio local que tomaria providências sobre o caso: “Nos encontramos com uma situação inesperada, um jogador que se recusa a jogar e não podemos forçá-lo a reverter a decisão. Ele me disse: 'Não jogo mais no Unión se não me venderem' e isso é um precedente muito ruim. É claro que o jogador é o grande perdedor".

A contratação de Machuca era aguardada de forma ansiosa pela torcida tricolor, já que chega para repor a saída de Moisés, vendido para o Cruz Azul, do México. O argentino se junta a Marinho, Gonzalo Escobar, Tobías Figueiredo e Pedro Augusto como os novos nomes do escrete vermelho-azul-e-branco para o restante da temporada.