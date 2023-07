Ex-Fortaleza, volante Felipe é emprestado pelo Goiás ao Sport até o fim de 2023

Time tricolor ainda tem 30% dos direitos econômicos do jogador. Volante defendeu o Leão entre 2015 e 2022

O Sport anunciou a contratação do volante Felipe, ex-Fortaleza, na tarde desta terça-feira, 25, visando o restante da Série B. O jogador chega ao clube pernambucano por empréstimo junto ao Goiás até o fim da atual temporada.

O atleta de 29 anos ainda tem 30% dos seus direitos econômicos ligados ao Tricolor, ou seja, caso seja vendido em algum momento, o clube do Pici terá direito a 30% do valor. Atualmente, o volante tem contrato com o Goiás até o fim de 2024.

No Sport, ele terá a missão de conquistar o acesso para a Série A da próxima temporada. Felipe, inclusive, já se apresentou no CT do Leão da Ilha, onde fez exames.

Passagem pelo Fortaleza

Antes de vestir as camisas de Goiás e Sport, Felipe disputou oito temporadas pelo Fortaleza. Ao todo, foram 291 jogos oficiais, 10 gols, 14 assistências, dois acessos e 10 títulos: Série B (2018), Bicampeonato do Nordeste (2019 e 2022), Campeonato Cearense (2016, 2019, 2020, 2021 e 2022) e Taça dos Campeões Cearense (2016 e 2017).