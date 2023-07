Fortaleza avança em negociação por Machuca e desfecho deve acontecer em breve

A novela entre Fortaleza e Unión Santa Fé por Imanol Machuca deve está chegando ao fim e com um final positivo para o Tricolor. O Esportes O POVO apurou que o time leonino aumentou a proposta pelo ponta-esquerda argentino e a tendência é que os Tatengues aceitem essa oferta.

Anteriormente, o Leão havia oferecido 2,2 milhões de dólares pela contratação de Machuca, valor que foi recusado pelo Unión. No entanto, caso a proposta chegasse aos 3 milhões de dólares - pagos de forma imediata - liberação seria facilitada por parte da equipe argentina.

Leia Mais Com saída de Sammuel, Fortaleza tem 15 atletas emprestados em 2023

Ausências de Brítez e Zé Welison no Fortaleza abrem possibilidade para mudança tática

Saiba os motivos que levam o Unión a dificultar saída de Machuca para o Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um fator, além do financeiro, que vinha dificultando a negociação é o a situação do Unión na tabela do campeonato argentino. Atualmente, o escrete é o 25º colocado com 27 pontos, estando a apenas cinco de diferença para o Huracán, que abre o Z-2.

Dessa forma, a comissão técnica Taguense não era favorável a uma possível saída de Machuca, principal atleta da agremiação. Na temporada, são 23 jogos, cinco gols e uma assistência.