Brítez, zagueiro do Fortaleza, é o 2° atleta com mais cartões na Série A; veja números

O zagueiro Emanuel Brítez cumpre suspensão automática e desfalca o Fortaleza diante do RB Bragantino, no sábado, 29, pela 17ª rodada da Série A. O defensor argentino, de 31 anos, é o 2° atleta da elite do futebol brasileiro com mais advertências: são seis cartões amarelos e um vermelho em 14 partidas.

A lista é liderada pelo compatriota de Emanuel Brítez, o zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio. O argentino soma oito cartões, sendo sete amarelos e um vermelho na Série A, em 12 duelos.

O TOP-3 é completado por Victor Cuesta, do Botafogo, Reinaldo, do Grêmio, e Rodrigo Fernández, do Santos, com seis cartões.

Na Série A, Brítez desfalcou o Fortaleza contra Grêmio (6ª rodada) e Atlético-MG (12ª rodada).

Atletas com mais cartões na Série A

[8] — Walter Kanemmann (ZAG)

[7] — Emanuel Brítez (ZAG)

[6] — Víctor Cuesta (ZAG)

[6] — Reinaldo (LE)

[6] — Bruno Melo (LE/ZAG)

[6] — Rodrigo Fernández (MEI)