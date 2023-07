Fortaleza se prepara para enfrentar maratona de cinco jogos em 16 dias

Após um período com semanas livres e bom intervalo entre partidas, o Fortaleza vai encarar uma maratona de jogos nas próximas semanas. Isso porque o Leão do Pici vai entrar em campo cinco vezes em dezesseis dias por duas competições diferentes: Série A e Sul-Americana.

Primeiro, o time leonino encara o Red Bull Bragantino já neste sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão. No duelo, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, o Tricolor tentará encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas no certame.

Depois, já terá um compromisso importante pela Sula. Na próxima terça-feira, 1º de agosto, visita o Libertad, em jogo de ida das oitavas. Em seguida, ainda enfrenta o Goiás, também fora de casa, pela Série A, no dia 5.

Quando retornar à capital cearense, receberá o Libertad para jogo decisivo pela Sul-Americana, no dia 9 do próximo mês. Quem avançar vai enfrentar o vencedor de Red Bull Bragantino e América-MG nas quartas de final.

Para fechar a maratona, o Leão do Pici também encara o Santos, na Arena Castelão, no dia 13, às 18h30min. O confronto marcará o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.



Confira os próximos cinco jogos do Fortaleza:

Fortaleza x Red Bull Bragantino

29 de julho - Série A - Arena Castelão

Libertad x Fortaleza

1º de agosto - Sula - Defensores del Chaco

Goiás x Fortaleza

5 de agosto - Série A - Serrinha

Fortaleza x Libertad

9 de agosto - Sula - Arena Castelão

Fortaleza x Santos

13 de agosto - Série A - Arena Castelão