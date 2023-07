Ex-Fortaleza, zagueiro Brayan Ceballos é convocado para seleção sub-23 da Colômbia

Jogador foi emprestado pelo Leão do Pici ao Junior Barranquilla-COL recentemente e defenderá seleção nacional

O zagueiro Brayan Ceballos foi convocado para integrar a seleção sub-23 da Colômbia. Pertencente ao Fortaleza, o jogador foi emprestado recentemente ao Junior Barranquilla-COL até o fim da atual temporada.

A convocação, divulgada nesta quinta-feira, 19, faz o defensor retornar à seleção nacional. Anteriormente, ele já havia vestido a camisa da ‘La Tricolor’ na categoria sub-20, quando atuava pelo Deportes Quindío-COL.

Aos 22 anos, Ceballos tem contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2024. Pelo Leão, ele disputou 47 partidas e marcou um gol no intervalo de um ano e meio, aproximadamente.

Anunciado no dia 11 de julho como novo reforço do Junior, o zagueiro ainda não entrou em campo pelo clube colombiano.