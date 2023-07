Gonzalo cita Brasileirão como atrativo para vir ao Fortaleza: "Melhor liga sul-americana"

O lateral-esquerdo também destacou a estrutura, o momento de ascensão do clube e a presença de argentinos no elenco e comissão técnica como fatores determinantes para aceitar a proposta do Leão

Apresentado oficialmente no Fortaleza, o argentino Gonzalo Escobar citou o bom nível da Série A do Campeonato Brasileiro como um dos atrativos que o fizeram aceitar a proposta do Tricolor do Pici — além, claro, de outros fatores determinantes, como a estrutura, o momento de ascensão do clube e a presença de argentinos no elenco e comissão.

“Eu estava livre e analisando as propostas. Quando apareceu o Fortaleza, não tive dúvidas. É um desafio muito grande. Para mim, (o Brasileirão) é a melhor liga sul-americana”, relembrou o jogador de 26 anos, que antes de acertar com o Leão estava no futebol europeu.

Em paralelo ao desafio esportivo, outras questões também pesaram para a escolha do lateral-esquerdo em vir defender as cores do Fortaleza. O bom momento do clube no cenário nacional e continental, assim como Juan Pablo Vojvoda no comando técnico, foram outros diferenciais que chamaram a sua atenção.

“Primeiro tem toda a questão da estrutura, é um clube que está em crescimento. O Juan Pablo Vojvoda é um técnico exigente, que trabalha muito bem. Aqui é um grupo bom, muito unido e humilde. Ter muitos argentinos aqui também torna a minha chegada mais tranquila. Saber que terá quatro ou cinco companheiros que sabem falar espanhol é positivo, até porque ainda me complico um pouco com o português. Vou aprendendo aos poucos”, explicou.

“Aqui é muito intenso e rápido”

Com passagens pelo Colón, da Argentina, e o UD Ibiza, da Espanha, Gonzalo chega ao Leão com uma interessante experiência internacional. Questionado sobre a adaptação, o lateral confessou que o estilo de jogo da liga brasileira é diferente dos dois países anteriores pelo qual atuou, mas que já se sente confortável após três semanas treinando no Pici.

“É um futebol distinto em relação ao da Argentina, mas ainda é um pouco parecido. Com o da Espanha é muito diferente. Aqui é muito intenso e rápido. Estou aqui há três semanas e me sinto muito bem. Quando tiver a oportunidade de jogar, darei 100% de mim. Minhas características são velocidade, boa saída (de jogo) e chegada no ataque”, disse.

Embora tenha como aptidão características ofensivas, Gonzalo ressaltou ser versátil para se adaptar a qualquer tipo de modelo que seja necessário. O jogador, inclusive, disse que pode tanto fazer a função de ala, em uma linha de cinco, como de lateral — até de forma mais defensiva —, em um bloco de quatro.

“Antes de tudo, é decisão do técnico. Se ele me quiser como ala, ou me por mais defensivo, me adapto em qualquer posição. Pode ser linha de quatro ou de cinco, já joguei em ambos modelos. Farei o que for necessário para a equipe”, concluiu.