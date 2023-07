Romarinho, do Fortaleza, tem proposta de dois clubes da Série B; saiba detalhes

Preferência do staff é de que o atacante continue atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa relação do jogador com o Leão também pesa a favor de sua continuidade

Sem espaço nas últimas seis partidas, o atacante Romarinho tem recebido sondagens de clubes da Série B, mas não deve deixar o Fortaleza. O Esportes O POVO apurou que duas equipes relevantes que estão disputando a segunda divisão nacional oficializaram proposta pelo jogador.

O staff do atleta, entretanto, tem preferência para que ele continue atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. A boa relação de Romarinho com o Fortaleza também é um fator que pesa na decisão do atacante em querer permanecer no clube, apesar da pouca minutagem nos jogos recentes.

Uma eventual ida para um time da Série B só aconteceria caso a proposta envolvesse um cenário financeiro bom para Romarinho. Neste ano, o atleta soma 29 jogos pelo Tricolor do Pici, com dois gols marcados e duas assistências cedidas.

A chegada de Marinho ao Fortaleza elevou o nível de disputa do setor ofensivo e, naturalmente, tirou um pouco do espaço de Romarinho. Nos últimos seis jogos, por exemplo, o atacante participou de apenas dois minutos, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Nas demais partidas deste recorte, o jogador foi relacionado e esteve no banco de reservas, mas não foi utilizado.

Romarinho acumula títulos e campanhas marcantes no Fortaleza

Romarinho chegou ao Fortaleza em 2018 e acumula seis temporadas consecutivas defendendo o clube. Neste período, conquistou a taça da Série B, cinco títulos do Campeonato Cearense, dois da Copa do Nordeste, além de campanhas marcantes na Série A, Libertadores e Sul-Americana.

O atacante, inclusive, está muito próximo de alcançar a marca de 250 jogos pelo Fortaleza — faltam apenas duas partidas para isso. Em números gerais, Romarinho foi responsável por 22 gols e 18 assistências no Pici.