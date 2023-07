Morre ex-jogador e treinador Daniel Frasson, ídolo do Fortaleza

O ex-atleta do Leão foi responsável pelo gol histórico que deu o título cearense para o clube no ano 2000. O tento, além de evitar o penta do Ceará, encerrou um jejum do Tricolor de oito anos sem levantar uma taça

Morreu, aos 56 anos de idade, Daniel Frasson, ídolo do Fortaleza. O ex-jogador e treinador marcou história no Tricolor do Pici ao protagonizar o gol do título do Campeonato Cearense de 2000, que além de encerrar um jejum de oito anos do clube sem levantar taças, também evitou o penta estadual do Ceará.

Natural da cidade de Siderópolis, de Santa Catarina, Daniel Frasson teve uma carreira de sucesso dentro dos gramados. Com o Leão, além do título de 2000, também conquistou o Campeonato Cearense do ano seguinte, em 2001. Sua capacidade de liderança e a raça nos jogos o marcaram como jogador.

Ainda no Fortaleza, Frasson exerceu diversas outras funções. Foi treinador em 2006 e auxiliar técnico em 2007 e acumulou experiências como coordenador, cargo que atuou entre 2004 e 2005, e 2016 até 2018 no Pici. O ex-jogador também teve passagens pelas categorias de base do Leão.

