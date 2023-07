Fortaleza dá folga para o elenco antes de preparação para o jogo contra o Cuiabá

Após a vitória diante do Athletico-PR pelo Brasileirão, o Fortaleza deu folga ao elenco, que não precisará se apresentar no Pici para atividades nesta terça-feira, 11. Os jogadores voltam ao clube na próxima quarta, 12, no turno da tarde, para então iniciar a preparação para a próxima partida.

O Leão volta a campo no próximo domingo, 16, às 16 horas, quando enfrenta o Cuiabá na Arena Castelão. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Na 7ª posição com 23 pontos, o Tricolor do Pici vai em busca dos três pontos para entrar no G-6.

Voltando aos treinamentos na quarta, a equipe terá ao todo três dias para treinamento intenso e o sábado para a concentração. Será a segunda semana seguinte que o Fortaleza terá dias para treinar.

