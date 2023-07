CBF divulga calendário das próximas rodadas da Série A; veja jogos do Fortaleza

Tricolor do Pici disputará três jogos fora de casa entre as rodadas 16 e 20 do Brasileirão entre julho e agosto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário do Fortaleza para as partidas das rodadas 16 a 20 da Série A do Brasileirão. Na 16ª rodada, o Tricolor do Pici vai até o Allianz Parque enfrenta o Palmeiras. A partida irá ocorrer no dia 22 de julho, às 16 horas.

Na rodada seguinte, o Leão recebe o Bragantino, no dia 29, às 18h30min, na Arena Castelão. Uma semana depois, o time volta a jogar fora de casa, quando vai até o Hailé Pinheiro jogar contra o Goiás no dia 06 de agosto, às 16 horas.

Confira agenda das rodadas divulgadas:

16ª rodada - Palmeiras x Fortaleza - 22/07 - 16h - Allianz Parque (SP)



17ª rodada - Fortaleza x RB Bragantino - 29/07 - 18h30min - Arena Castelão (CE)



18ª rodada - Goiás x Fortaleza - 06/08 - 16h - Hailé Pinheiro (GO)



19ª rodada - Fortaleza x Santos - 13/08 - 18h30min - Arena Castelão (CE)



20ª rodada - Internacional x Fortaleza - 21/08 - 20h - Beira-Rio (RS)

O próximo jogo do Fortaleza ocorre neste domingo, 9. O Tricolor do Pici recebe o Athletico Paranaense na Arena Castelão às 18h30min, no fechamento da 14ª rodada da Série A.