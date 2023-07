Sorteio da Sul-Americana ocorre nesta quarta-feira, 5; veja onde assistir e mais informações

Classificado de forma direta para as oitavas de final, o Fortaleza irá conhecer seu adversário na próxima fase do torneio. O rival do tricolor virá dos playoffs

Nesta quarta-feira, 5, a Conmebol irá realizar o sorteio da Copa Sul-Americana. Com isso, o Fortaleza irá conhecer seu adversário nas oitavas de final do torneio. Na fase inicial, o Leão foi líder isolado do Grupo H com 15 pontos conquistados.

Além do tricolor, se classificaram em primeiro lugar São Paulo, Red Bull Bragantino, Goiás, Newell´s Old Boys-ARG, Defensa Y Justicia-ARG, LDU-EQU e Guarani-PAR. Os oponentes desses clubes na próxima rodada da competição irão sair dos playoffs, momento no qual os segundos colocados de cada chave enfrentam os times vindos da Libertadores.

No caso, as equipes são Botafogo, América-MG, Emelec-EQU, Estudiantes-ARG, Tigre-ARG e Audax Italiano-CHI.

Confira os potes da Copa Sul-Americana

Pote 1

São Paulo



Newell's Old Boys



Fortaleza



Defensa y Justicia



RB Bragantino



LDU



Goiás



Guarani

Pote 2

Vencedor de Estudiantes-ARG x Barcelona de Guayaquil-EQU



Vencedor de Audax Italiano-CHI x Ñublense-CHI



Vencedor de Botafogo x Patronato-ARG



Vencedor de América-MG x Colo Colo-CHI



Vencedor de Tigre-ARG x Libertad-PAR



Vencedor de Universitário-PER x Corinthians



Vencedor de Emelec-EQU x Sporting Cristal-PER



Vencedor de San Lorenzo-ARG x Independiente Medellín-COL



Onde assistir o sorteio



A transmissão do sorteio da Copa Sul-Americana será no SporTV, ESPN, Paramount+ e nos canais da Conmebol.