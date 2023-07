Segundo melhor ataque do Brasil, Fortaleza não possui um artilheiro máximo na Série A

Com 88 gols na temporada, o Fortaleza possui o segundo melhor ataque do futebol brasileiro em 2023, atrás apenas do Sport. Os principais artilheiros do time no ano são Lucero (15 gols), Thiago Galhardo (14) e Silvio Romero (nove). No entanto, se tratando apenas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço ainda não tem um goleador máximo.

Em toda a competição, o time balançou as redes em 15 oportunidades, não estando sequer entre os 10 principais no tópico. Desses,nove atletas diferentes marcaram. Mas o fato que preocupa é que nenhum jogador anotou mais de dois tentos no torneio nacional. Moisés chegou a incomodar as redes adversárias em três ocasiões, no entanto, acabou deixando o Pici rumo ao México, onde defende o Cruz Azul.

Moisés, por sinal, marcou duas vezes no jogo em que o Leão chegou ao seu placar mais amplo. Frente ao Fluminense, no dia 29 de abril, o time de Vojvoda aplicou 4 a 2 nos cariocas que, até então, possuíam a liderança. Hércules também foi um dos responsáveis pelo triunfo cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Paz explica intenção de SAF no Fortaleza: "Tem espaço para investimento minoritário"

Cearense Rebeca Costa, do Fortaleza, é convocada para a seleção feminina sub-20

Presidente do Fortaleza revela assédio a Vojvoda: "Não consigo precisar quantos clubes tentaram"

Thiago Galhardo, Yago Pikachu, Silvio Romero e Pochettino. Todos esses não ultrapassaram a barreira dos dois gols. Pikachu teve a oportunidade de se isolar nesse ponto. Na última rodada do Brasileirão, o camisa 22 teve uma penalidade para cobrar logo no começo do confronto contra o Flamengo. Porém, finalizou mal e o goleiro Matheus Cunha defendeu.

Outros quatros componentes do grupo tricolor completam a lista de futebolistas que foram precisos no ataque no certame: Lucero, Tinga, Caio Alexandre e Hércules. Todos apenas uma vez no campeonato.

Comentando sobre o duelo, o técnico da equipe, Juan Pablo Vojvoda, chegou a comentar sobre a falta de efetividade leonina na ocasião: “Temos que melhorar a efetividade, mas fico com o planejamento de jogadores. No primeiro tempo, defendemos bem, compactamos, aproveitamos espaços, chegamos a ter opções, e principalmente os últimos minutos do primeiro tempo foram com o Fortaleza procurando o empate. Perder um pênalti pode acontecer”, afirmou.

A partir desta semana, o elenco terá um reforço: Marinho. O ex-Flamengo chegou com status de uma das principais contratações para o restante do ano e poderá atuar contra o Athletico Paranaense, no domingo, 9, às 18h30min, na Arena Castelão. Para isso, basta que sua regularização saia no BID da Confederação Brasileira de Futebol.

Dos seis torneios que o escrete vermelho-azul-e-branco disputou na temporada, a Série A é o quarto na qual o clube mais mostrou boa performance ofensiva, com 15 gols. Campeonato Cearense e Copa do Nordeste dividem a liderança neste tópico com 21 em cada. Na Copa Sul-Americana são 17. Copa do Brasil foram nove e Libertadores cinco.



Jogadores que marcaram pelo Fortaleza na Série A