Cearense Rebeca Costa, do Fortaleza, é convocada para a seleção feminina sub-20

Volante do Fortaleza, a cearense Rebeca Costa foi convocada para a seleção brasileira feminina sub-20. A atleta de 18 anos deverá se apresentar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para um período de treinamento com a comissão técnica verde e amarela entre os dias 10 e 18 de julho.

Natural de Pindoretama, Rebeca Costa já havia representado a seleção brasileira em outras ocasiões, mas pela categoria Sub-17. Em 2022, com o Brasil, a atleta cearense foi campeã Sul-Americana da modalidade.

Em nota divulgada pelo clube, a jogadora expressou a felicidade pela convocatória e agradeceu o apoio recebido por atletas e comissão técnica do clube.

"É um sentimento de gratidão por tudo que vem acontecendo, é minha primeira convocação para a seleção Sub-20 e estou muito feliz e motivada para esse período, já vivi uma grande experiência na Sub-17 e espero continuar fazendo história, continuar representando o Fortaleza. Queria agradecer todo o apoio das minhas companheiras de equipe e de toda a comissão do Fortaleza Esporte Clube que sempre vem me apoiando", falou ela.